In Sicilia tre giornate di recruiting di Gnv: il 29 gennaio a Palermo prima tappa per le selezioni

La Regione siciliana, attraverso i Centri per l’impiego di Palermo, Catania e Trapani e in collaborazione con la compagnia di navigazione Grandi navi veloci – Gnv e Sviluppo Lavoro Italia, ha organizzato tre giornate di recruiting, con l’obiettivo di potenziare l’organico della societa’ di navigazione di circa 500 unita’ in vista dell’ingresso nella flotta di due nuove navi. La prima tappa per le selezioni sara’ il mercoledi’ 29 gennaio al Centro per l’impiego di Palermo in via Praga, dalle 9,30 alle 16,30. Alla giornata di incontro tra la compagnia e i candidati e’ prevista la partecipazione dell’assessore regionale alla Famiglia, alle politiche sociali e al lavoro, Nuccia Albano. Altra giornata di recruiting, sempre in Sicilia, si svolgera’ giovedi’ 30 gennaio dalle 9,30 alle 16,30 a Trapani, al piazzale Falcone e Borsellino 26 e venerdi’ 31 gennaio dalle 9,30 alle 15 a Catania, in via Nicola Coviello 6. Gli appuntamenti sono rivolti ai soggetti gia’ preselezionati dal Cpi dopo l’esame dei curricula che, in sede di recruiting, dovranno presentare copia del proprio documento d’identita’ in corso di validita’, il curriculum aggiornato e, qualora avessero esperienze pregresse a bordo, il libretto di navigazione e la documentazione relativa ai corsi Sctw. I recruiting day sono, inoltre, finalizzati allo svolgimento di colloqui conoscitivi nei quali la compagnia presenta i percorsi di carriera e le posizioni di bordo aperte.