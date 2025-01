Il nisseno Filippo Mosca torna in Italia, trasferito nel carcere di Viterbo

Dopo quasi due anni di detenzione in due penitenziari romeni, a Filippo Mosca, il ragazzo di 30 anni condannato a 8 anni e 3 mesi per spaccio di droga da un tribunale della Romania, gli è stata concessa detenzione nel carcere ‘Mammagialla’ di Viterbo. L’accusa per il trentenne, originario di Caltanissetta, è traffico internazionale di sostanze stupefacenti, in concorso con Luca Cammalleri. A dare notizia del trasferimento dalla Romania in Italia per scontare la pena è stata l’avvocato, Armida Decina, difensore di Mosca, che contattata da LaPresse ha spiegato: “E’ stata una vittoria dopo un lunga battaglia giudiziaria e diplomatica. Finalmente al mio assistito è stato concesso il beneficio di scontare la pena in Italia. Nei due penitenziari romeni dove è stato detenuto, il trattamento che ha ricevuto violava i diritti dei detenuti. Il prossimo passo – continua l’avvocato Decina – sarà quello di fargli riconosce, come periodo di pre sofferto, l’anno e nove mesi che ha trascorso nelle carceri in Romania”.