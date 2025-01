(Adnkronos) – Due morti in due diversi incidenti sull'Etna. Si tratta di un uomo di 60 anni, impegnato in un'escursione, e di un ragazzo di diciassette anni, rimasto gravemente ferito dopo una caduta e, poi, morto in ospedale a Catania. Entrambi si trovavano nella zona della Valle del Bove. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)