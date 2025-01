Campofranco. Tragico incidente stradale sulla SS 189: un morto e due feriti nello scontro tra un’auto e un furgone

CAMPOFRANCO. Un incidente stradale è avvenuto lungo la ss 189, la cosiddetta Agrigento – Palermo, in prossimità di Muxarello. Nello scontro tra un’auto e un firgone è morta una persona, mentre altre due sono rimaste ferite.

A renderlo noto è stato stradeanas.it.: “A causa di uno scontro frontale che ha coinvolto due automobili, è al momento chiuso un tratto della strada statale 189 “Della Valle del Platani”, al km 44,700 ed in entrambe le direzioni, in località Campofranco (CL). Nell’impatto è deceduta una persona.

Il traffico è indirizzato su viabilità provinciale. Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine, l’elisoccorso del 118, i Vigili del Fuoco e le squadre Anas per la gestione dell’evento in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. (Stradeanas.it)