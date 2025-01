CAMPOFRANCO. Il Comune di Campofranco è lieto di invitare tutti i cittadini al grande evento “EPIFANY 2025” che si terrà in Piazza Crispi. L’appuntamento è per lunedì 6 gennaio alle ore 10. Previsto l’arrivo della Befana per una mattinata di festa con:

– Incontro speciale con la Befana

– Distribuzione di caramelle per tutti i bambini

– Giochi e balli per i più piccoli

– Bolle di sapone giganti

– Palloncini animati

– Zucchero filato