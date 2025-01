Caltanissetta. L’on. Totò Scuvera (FdI): “All’Ars approvata legge che garantisce nuove risorse ai Comuni con impianti di smaltimento rifiuti”

CALTANISSETTA. Grazie al lavoro della maggioranza parlamentare di centrodestra all’Assemblea Regionale Siciliana, è stata approvata una modifica alla legge regionale n. 6 del 1997 che garantisce maggiori risorse ai comuni che ospitano impianti di smaltimento dei rifiuti.

Lo ha reso noto l’on. Totò Scuvera (FdI), che ha così proseguito: “Con questa legge, il 35% del tributo pagato per il deposito in discarica verrà destinato direttamente ai comuni interessati. Queste risorse potranno essere utilizzate per il monitoraggio ambientale, il miglioramento del territorio e interventi mirati alla gestione sostenibile.

Per la prima volta, la Sicilia introduce un meccanismo già adottato in altre regioni, assicurando ai comuni strumenti concreti per valorizzare il proprio territorio. La ripartizione delle risorse sarà definita dalla Giunta Regionale con criteri chiari e trasparenti.

Attraverso un emendamento del M5S si è portata la quota inizialmente prevista dal 25% al 35%. “Con questa legge mettiamo ordine e garantiamo ai comuni una quota di risorse fondamentali per il loro sviluppo. Ancora una volta, il centrodestra regionale dimostra di lavorare con serietà per dare risposte concrete alla Sicilia e ai suoi cittadini” – conclude l’on. Totò Scuvera.