Caltanissetta, edifici evacuati di via Redentore e vicolo Scilla: svolto incontro tecnico per verificare le condizioni degli immobili

Analizzati gli esiti dei monitoraggi per comprendere l’effettiva agibilità degli edifici

Si è svolto al Comune di Caltanissetta un incontro durante il quale sono stati analizzati i monitoraggi effettuati negli edifici di via Redentore e vicolo Scilla che lo scorso dicembre, per motivi di sicurezza, sono stati evacuati.

Hanno partecipato il Sindaco Walter Tesauro, gli assessori Oscar Aiello ed Emanno Pasqualino, il dirigente ai Lavori Pubblici Giuseppe Tomasella, il dirigente alle Politiche Sociali Giuseppe Intilla, il funzionario comunale Giuseppe Bologna, il responsabile provinciale alla Protezione Civile Regionale CL-EN Filippo Spagnolo, il referente del Comando Vigili del Fuoco ingegnere Vincenzo Petitto, il direttore tecnico di Caltaqua Massimo Chiarelli, il professore ordinario di tecnica delle costruzioni dell’Università di Palermo Liborio Cavaleri, i tecnici nominati dai proprietari degli immobili sgomberati il geologo Marcello Frangiamone, l’ingegnere Mario Zigarelli e l’ingegnere Giuseppe Bonsignore.

Il professore Cavaleri, in qualità di esperto del settore, ha illustrato gli esiti delle attività avvenute a seguito del sopralluogo dello scorso 12 dicembre e il direttore di Caltaqua Chiarelli ha tracciato le attività e condizioni delle reti idriche e fognarie limitrofe e sottostanti l’area interessata. Sono state inoltre esaminate le letture dei fessurimetri registrate dal 18 dicembre 2024 al 07 gennaio 2025.

Al termine della discussione il Comune di Caltanissetta si è impegnato ad effettuare nella zona interessata un monitoraggio attivo tramite fessurimetri elettronici con comunicazione wifi al fine di conoscere in tempo reale gli eventuali spostamenti. L’area d’azione è compresa tra corso Umberto 14, via Redentore 20-39, vicolo Scilla 29, via Redentore 179 e via San Giovanni Bosco 65.

Ai sensi del capitolo 8.3 delle norme tecniche di costruzione, inoltre, i proprietari dovranno procedere alla verifica delle condizioni di sicurezza degli immobili per accertare l’effettiva agibilità degli stessi.

“Comprendiamo le necessità dei cittadini coinvolti e, considerata questa difficile situazione, ci siamo messi subito a disposizione fornendo una sistemazione confortevole alle persone evacuate – ha dichiarato il sindaco Walter Tesauro -. Ci stiamo impegnando per verificare se esistono le condizioni per consentire di poter rientrare nelle abitazioni nel più breve tempo possibile e in totale tranquillità”.