Anno giudiziario, la protesta a Roma – Video

(Adnkronos) – I magistrati, arrivati stamattina con toga indosso, coccarda tricolore e Costituzione in mano, hanno lasciato l'aula Europa dove, alla Corte di Appello di Roma, è in corso l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Come da iniziativa lanciata dall'Associazione nazionale magistrati (Anm) in tutta Italia, i magistrati hanno abbandonato la cerimonia prima che iniziasse a parlare il sottosegretario alla presidenza del consiglio Alfredo Mantovano. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)