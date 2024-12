Usa, Bill Clinton ricoverato in ospedale

(Adnkronos) – L'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton è stato ricoverato in ospedale. "Il presidente Clinton – ha scritto su X il suo portavoce Angel Ureña – è stato ricoverato al Georgetown University Medical Center questo pomeriggio per accertamenti e in osservazione dopo aver sviluppato la febbre. Rimane di buon umore e apprezza profondamente le eccellenti cure che sta ricevendo". Il portavoce Ureña ha spiegato alla Cnn che Clinton sta "bene" e spera di uscire dall'ospedale entro Natale. Clinton, 78 anni, è stato presidente degli Stati Uniti d'America dal 1993 al 2001. La moglie, Hillary, nel 2016 fu candidata democratica alla presidenza ma venne sconfitta da Donald Trump. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)