Ucraina, Lavrov: “Russia disposta a negoziare ma accordo deve essere inviolabile”

Mosca è pronta a negoziare sull'Ucraina, ma gli eventuali accordi che ne scaturiranno dovranno essere inviolabili. Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, in un'intervista all'agenzia Tass. "Siamo sempre stati e rimaniamo pronti a negoziare", ha ricordato il ministro. "Da parte mia, vorrei sottolineare in particolare che possiamo parlare solo di accordi affidabili e giuridicamente vincolanti che dovrebbero eliminare le cause profonde del conflitto e che dovrebbero contenere un meccanismo che li renda impossibile da violare", ha aggiunto. La Russia, ha poi chiarito Lavrov, non è soddisfatta delle proposte della squadra del presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, di rinviare di 20 anni l'adesione dell'Ucraina alla Nato e di stabilire nel Paese un contingente di peacekeeping dell'Ue e della Gran Bretagna. Riferendosi ai dettagli dell'intervista rilasciata da Trump al Time il 12 dicembre e a quanto trapelato più di recente, Lavrov ha affermato che "ovviamente non siamo soddisfatti della proposta, da parte della squadra del presidente eletto, di rinviare di 20 anni l'adesione dell'Ucraina alla Nato, nonché di introdurre un contingente di mantenimento della pace di britannici e Forze europee".