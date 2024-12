Serradifalco. Approvato in Giunta regolamento che consente la riduzione della Tari per chi adotta un cane randagio

SERRADIFALCO. La Giunta ha approvato il regolamento per ridurre la tassa sui rifiuti a chi adotta un cane randagio. L’iniziativa è stata pensata e proposta dal gruppo consiliare progressista del Pd. La Giunta Burgio, da una parte vuole limitare i costi legati al mantenimento dei cani randagi nel canile intercomunale di contrada Spogliapadrone a Montedoro, e dall’altra per incentivare la pratica delle adozioni di cani randagi per promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli stessi randagi.

L’amministrazione comunale ha fatto sapere che la spesa annua per il mantenimento dei cani randagi nel canile convenzionato ammonta a circa 140 mila euro. Il regolamento approvato in Giunta si compone di 9 articoli e si propone di incentivare l’affidamento dei cani randagi abbandonati sul territorio comunale, allo scopo di garantire il loro benessere, di economizzare le spese comunali derivanti dal mantenimento dei cani medesimi nei canili.

Il Regolamento prevede che tutti i residenti o possessori di immobile soggetto a Tari sul territorio del Comune di Serradifalco che adottano un cane ospitato presso il canile convenzionato è prevista una riduzione dalla Tassa sui rifiuti, fino ad un importo massimo di 365 euro per l’affidamento di un cane e 292 euro per l’affidamento del secondo cane. Se l’importo dovuto dall’utente è minore di 365 euro per un cane o 657 euro per due cani, non potranno essere richiesti rimborsi o compensazioni.