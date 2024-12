Scontro tra auto e mezzo pesante sulla SS121 “Catanese”, due morti e un ferito grave

Sulla strada statale 121 “Catanese” è stato temporaneamente chiuso il tratto, in entrambe le direzioni, al km 239,000 a Bolognetta, nella città metropolitana di Palermo a causa di un incidente fra un’autovettura e un mezzo pesante. Nello scontro due persone sono decedute e un’altra è ferita in modo grave. Per i veicoli in direzione Catania è prevista l’uscita al km 239,500 (Bivio Bolognetta), mentre per i veicoli in direzione Palermo uscita al km 238,500. Sul posto, oltre al 118, sono intervenute le squadre Anas, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.