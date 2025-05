Caltanissetta. Accoltellamento in piazza Garibaldi: ferito un diciannovenne

CALTANISSETTA. Accoltellamento con ferimento per un 19enne di nazionalità egiziana che ieri sera è finito al pronto soccorso dell’Ospedale Sant’Elia per via delle ferite riportate nel corso di un’aggressione subita in pieno centro storico.

Palcoscenico del grave fatto di cronaca, infatti, è stata la centralissima Piazza Garibaldi. L’accoltellamento sarebbe avvenuto nelle vicinanze di un bar. La vittima è stata colpita con diversi fendenti ed è caduta a terra. Una scena terribile s’è posta di fronte ai soccorritori del 118 che hanno trovato il giovane egiziano ferito e insanguinato.

Fortunatamente le ferite non hanno leso organi vitali per cui l’uomo se l’è cavata con una prognosi di 10 giorni e, dopo gli interventi e le cure del caso, è stato dimesso. Sull’accaduto indaga la Polizia impegnata in queste ore a ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare chi ha colpito il giovane.