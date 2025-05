Parte il 17 maggio da Vico Santa Lucia il progetto “Gela in Centro” per valorizzare il cuore storico della Città

Gela in Centro è un progetto che punta a rivalorizzare il cuore storico della città, riscoprendo gli angoli più belli e suggestivi. Un percorso fatto di arte, musica, colori e cultura che toccherà diverse tappe nei luoghi simbolo del centro storico.

Si parte il 17 maggio da Vico Santa Lucia

Ore 21 – Concerto in balcone della talentuosa Anna Salsetta, in un’atmosfera magica.

In Via De Sanctis – i writers guidati dal maestro Collodoro daranno vita a una galleria a cielo aperto, colorando la via con le loro opere.

Ore 22 – Concerto live degli A90, band ragusana che vi farà ballare con la musica degli anni ’90.

Ore 23 – Emozioni a lume di candela con il Candlelight Sax Concert, in una cornice suggestiva.

Dalle 00 – Tutti in Piazza Sant’Agostino per la notte DJ:

Alex Tignino, Paolo Di Stefano, Massimo Criscione, Samma DJ, Luca Occhipinti, Sandro Leggio… e altri ancora vi faranno rivivere le hit più iconiche degli anni 90!

Per i più piccoli:

Ore 22 davanti al Teatro Eschilo – esibizione dell’artista di strada ed equilibrista che incanterà grandi e piccini.