San Cataldo. IL 10 dicembre si vota per i progetti di Democrazia partecipata: c’è anche il progetto “Arredo e Identità” per il centro storico

SAN CATALDO. Nell’ambito dei progetti di Democrazia partecipata che sono stati presentati e che saranno oggetto di voto, c’è anche quello promosso dall’associazione Straula e dal Comitato di Quartiere San Giuseppe Madrice denominato “Arredo e identità”.

Si tratta di un’iniziativa per rendere più bello il cuore della città, valorizzando il centro storico con un percorso turistico monumentale e portando colore e vita con arredi urbani e fioriere. Possono votare tutti i cittadini e le cittadine dai 14 anni in su, muniti di documento di riconoscimento presso il palazzo comunale di San Cataldo il prossimo 10 dicembre dalle 09 alle 13 e dalle 15 alle 17, oppure si può votare via PEC scaricando la scheda dal sito del Comune e partecipando anche da casa.