Roma, albero cade su edificio a San Basilio: rotta tubatura gas

(Adnkronos) – Un albero è caduto su un edificio, provocando anche la rottura di una tubatura con conseguente perdita di gas, in via Pievebovigliana 21, in zona Basilio a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Roma San Basilio. Sono circa 90 gli interventi effettuati dal pomeriggio di ieri dai vigili del fuoco di Roma per alberi o rami percolanti su tutto il territorio provinciale. Le zone maggiormente colpite dal forte vento hanno interessato il quadrante dell'Eur, Colli Aniene e tutta la zona del litorale romano. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)