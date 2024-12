Richard Gere a Che tempo che fa: “Sognavo di essere italiano” – Video

(Adnkronos) – "Adoro l'Italia, se potessi sarei italiano". Richard Gere, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa nella puntata di stasera, confessa il suo 'sogno' di infanzia. "Sono cresciuto in una piccola città in upstate New York, gli unici ragazzini fighi erano gli italiani, elegantissimi, scarpe meravigliose, avevano questo modo di muoversi… Volevamo tutti essere italiani", dice l'attore —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)