Renzo Arbore: “Invidio i giovani, non si rendono conto del potenziale della tecnologia”

(Adnkronos) – "Invidio i giovani, non si rendono conto del potenziale della tecnologia". Così Renzo Arbore all'edizione 2024 di 'Natale al Messaggero', un lungo talk di cinque giorni con interviste a personalità legate al mondo dello spettacolo, dello sport, della cultura e della politica italiana. L'autore di Quelli della notte, riporta il Messaggero, ha spiegato il suo amore per il surrealismo: "Amavo il Jazz che si discostava molto dagli altri generi. Anche nella comicità ho sempre cercato qualcosa che potesse essere diverso. La scoperta di cui vado più orgoglioso è Frassica, valido alfiere del surrealismo". Arbore tornerà in tv dal 9 gennaio, su Raidue, con la trasmissione 'Come ridevamo': "I ragazzi di oggi ancora non si rendono conto della potenzialità che ha la tecnologia. Li invidio molto". Tra i protagonisti della maratona natalizia anche un altro grande dello spettacolo, Christian De Sica, che tornerà in sala dal 23 dicembre con 'Cortina Express': "Sarà una commedia divertente che avrà anche degli elementi thriller. Si potrebbe aprire una nuova stagione del film natalizio". Ospite, tra gli altri, l'allenatore della Roma Claudio Ranieri: il tecnico giallorosso ha autografato la palla che "ha reso ancora più prestigioso l'albero di Natale della sede di via del Tritone", scrive il Messaggero. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)