Palworld, disponibile l’aggiornamento al mondo di gioco Feybreak

(Adnkronos) – Pocketpair ha annunciato il rilascio di "Feybreak", un importante aggiornamento per Palworld, il gioco open-world di sopravvivenza, crafting e collezione di mostri. L'aggiornamento introduce una nuova isola, nuove funzionalità, aree, Pal e altro ancora, anticipando anche la prossima collaborazione con Terraria. Feybreak, l'isola misteriosa aggiunta con questo aggiornamento, offre numerose sfide, sabbie luminescenti e una varietà di nuovi Pal da scoprire. I giocatori dovranno affrontare i Guerrieri Feybreak, una nuova fazione che controlla l'isola con la potenza del loro accampamento di batterie missilistiche. Tra le novità introdotte da Feybreak figurano nuove risorse come la Cromite e il Quarzo Esalite, ottenibili tramite l'esplorazione dell'isola e l'utilizzo di Pal con abilità specifiche. Inoltre, sono state implementate nuove meccaniche di gioco, come le Spedizioni, che permettono di inviare i Pal in missioni per ottenere rifornimenti, e la Ricerca, che consente di sbloccare potenziamenti permanenti per la produttività della base. L'aggiornamento introduce anche i Pal Predatori, creature pericolose che offrono risorse rare a coloro che riescono a sconfiggerle. Inoltre, sono presenti nuovi NPC "Taglia" che offrono ricompense per la cattura di criminali sparsi per le isole Palpagos. Tra le altre aggiunte, spiccano nuove Fortezze, tra cui una piattaforma petrolifera di grandi dimensioni sorvegliata da un potente elicottero d'attacco, e un nuovo Raid contro lo Xenolord, un drago meccanico oscuro. Il livello massimo del giocatore è stato aumentato a 60, sbloccando nuove tecnologie e sfide. Sono stati aggiunti nuovi oggetti, come il Metal Detector, le Borse per aumentare l'inventario, gli Stivali Doppio Salto e gli Stivali Scatto Aereo, oltre a nuove ricette di cucina e una Pozione di Risurrezione per i Pal. Per i giocatori più esperti, è stata introdotta la Modalità Hardcore, con morte permanente per giocatore e Pal. È stata inoltre aggiunta la Modalità Pal Casuale, che randomizza la comparsa dei Pal nel mondo di gioco. L'aggiornamento include una vasta gamma di nuove armi, nuovi edifici per la base, come l'Incubatrice Elettrica su Larga Scala e il Mercatino delle Pulci, e nuove abilità uniche per i Pal. Sono state migliorate le animazioni del giocatore, l'interfaccia utente e la gestione della base. Infine, "Feybreak" introduce skin natalizie per i Pal, nuove musiche per la colonna sonora e numerose correzioni di bug. L'aggiornamento è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One e PC tramite Steam e Microsoft Store, e accessibile anche tramite Game Pass. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)