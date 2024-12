Mussomeli. Grandi numeri e quotati professionisti per il “Christmas in Dance” del Centro Studi Dimensione Danza

MUSSOMELI. Si è concluso con successo lo stage di danza CHRISTMAS IN DANCE organizzato dal Centro Studi Dimensione Danza di Mussomeli diretto dalla maestra Daniela Giaffreda .

L’iniziativa si è svolta domenica scorsa, 22 dicembre e ha accolto giovani ballerini motivati ed entusiasti che si sono cimentati con gli stili di danza più in voga , dal modern, al commercial all’ heels con tre dei più quotati professionisti del momento: Danilo Anzalone, Wave Miguel e Tatyana Montalto. Docenti di eccellenza , dunque, che hanno saputo trasmettere una tecnica notevole, portando in sala la loro esperienza artistica e una grande passione per il proprio lavoro.

Una full immersion in cui i ragazzi hanno potuto vivere un’esperienza unica e formativa perchè, dice la maestra, direttrice del Centro ,” questo è il nostro obiettivo: favorire opportunità di crescita reale, nella consapevolezza che la danza è si, studio, disciplina, sacrificio, ma è soprattutto gioia, libertà e condivisione .

Durante la manifestazione sono state assegnate diverse borse di studio agli allievi più meritevoli per la partecipazione ad eventi di grande spessore artistico quali “Roma Dance” che si svolgerà il prossimo fine gennaio e “Summer Dance Festival “che si terrà a Praia a Mare il prossimo inizio luglio, in cui si potranno seguire le lezioni di grandi nomi della danza nazionale e internazionale .