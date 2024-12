Monza-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Dopo il deludente 2-2 dell’ultima giornata di campionato contro il Venezia, la Juve torna in campo stasera, domenica 22 dicembre, e affronta il Monza all’U-Power Stadium. Una squadra, quella di Alessandro Nesta, che non sta vivendo un momento facile dopo la sconfitta contro il Lecce. Per la sfida di questa sera (calcio d’inizio alle 20:45), l’unico dubbio di Motta sta nel ballottaggio tra Conceicao e Nico Gonzalez. Nesta invece, oltre agli infortunati Djuric, Gagliardini e Pessina dovrà fare a meno dello squalificato Maldini. Ecco le probabili formazioni della partita:

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Birindelli, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Caprari, Sensi; Mota. All. Nesta.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Danilo; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta. La partita di campionato tra Monza e Juventus sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Anche gli abbonati a Sky, con opzione “Zona Dazn” potranno vedere la gara, sul canale 214. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)