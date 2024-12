Maignan, cori e insulti a Verona. Il Milan: “Stop al razzismo”

(Adnkronos) – Ancora cori razzisti in Serie A. Nella partita di ieri venerdì 20 dicembre tra Hellas Verona e Milan, vinta dai rossoneri 1-0 grazie al gol di Reijnders, Mike Maignan ha denunciato all'arbitro cori e insulti a sfondo razziale da parte dei tifosi di casa. Ne è seguito un richiamo da parte dello speaker del Bentegodi, che ha minacciato la sospensione della partita in caso se i cori fossero continuati. Oggi è arrivato il messaggio sui social del Milan, che sui proprio canali ufficiali ha condiviso una foto di Maignan con il messaggio: "Stop al razzismo". Non è la prima volta che il portiere francese è vittima di episodi di questo tipo. Lo scorso anno, durante Udinese-Milan, Maignan aveva infatti abbandonato il campo al 33' a causa di cori discriminatori provenienti dalla curva bianconera mimando il gesto della scimmia. L'arbitro aveva quindi sospeso la partita per cinque minuti e il club friulano era stato costretto a giocare una partita a porte chiuse. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)