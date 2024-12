La campagna “Vivi la Sicilia tutto l’anno” arriva a New York: il video sugli schermi digitali di Times Square

Le immagini della Sicilia sbarcano a Times Square, nel cuore di New York. Il video, trasmesso sugli schermi digitali nel centro di Manhattan, rientra nell’ambito della campagna promozionale “Vivi la Sicilia tutto l’anno” che la Regione ha realizzato per incentivare il turismo nell’Isola anche nei mesi di bassa stagione.



La clip, che racconta l’esperienza di un gruppo di giovani in vacanza nell’Isola durante il periodo autunnale, è stata inserita nella programmazione del maxi schermo per 10 giorni, con 22 passaggi nell’arco delle ventiquattr’ore. Secondo i dati diffusi dalla Times Square Alliance, sono tra i 250 mila e i 300 mila i pedoni che attraversano ogni giorno la piazza, con picchi fino a 400 mila.

Il video è al centro della campagna attualmente in corso anche sulle piattaforme Google, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn e TikTok. I contenuti vengono diffusi in Italia (con promozioni anche su corriere.it e le riviste Dove e Bell’Italia), Francia e Germania, e, fuori dall’Europa, negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. La promozione si concluderà alla fine del mese.