Israele, procuratore generale chiede apertura indagine su Sara Netanyahu

(Adnkronos) – L'ufficio del procuratore generale israeliano Gali Baharav-Miara ha chiesto l'apertura di un'indagine sulle accuse a Sara Netanyahu per aver cercato di intimidire un testimone e interferito nel caso di corruzione contro il marito. In una breve dichiarazione viene citato un recente rapporto investigativo trasmesso da Channel 12. Il rapporto, basato sulla corrispondenza del defunto assistente di Benjamin Netanyahu, Hanni Bleiweiss, ha anche scoperto che la moglie del premier ha orchestrato una protesta fuori dalla casa di una famiglia il cui figlio pilota di caccia era stato ucciso in combattimento; ha incoraggiato gli agenti di polizia che hanno usato la violenza contro i manifestanti antigovernativi; ha cercato di intimidire un testimone chiave e i pubblici ministeri nei casi di corruzione del marito; e ha maltrattato la segretaria di lunga data del premier, che è morta di cancro nel 2023. Netanyahu, prima della diffusione del comunicato del procuratore, aveva pubblicato un video di quattro minuti in cui attacca i media per i presunti attacchi a sua moglie, accusandoli di "calunnie" contro di lui e Sara. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)