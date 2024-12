Governo, Tommaso Foti ministro agli Affari europei: oggi il giuramento

(Adnkronos) – A quanto si apprende, dovrebbe giurare già oggi, alle 12, l’attuale capogruppo alla Camera Tommaso Foti, pronto ad assumere il ruolo di ministro per gli Affari Europei. Foti subentra dunque a Raffaele Fitto, e non è escluso, riferiscono le stesse fonti, che assuma anche tutte le altre deleghe che erano in capo a Fitto. Anche tutte le altre deleghe -quindi Sud, Politiche di Coesione e Pnrr oltre agli Affari europei- viene confermato, saranno assunte da Foti. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)