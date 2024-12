Famiglia intossicata dal monossido a Forni di Sopra: morta la mamma, gravi marito e figlia

(Adnkronos) – Tragedia la notte scorsa a Forni di Sopra (Udine), dove una famiglia di tre persone è rimasta intossicata per aver respirato monossido di carbonio. Una donna è deceduta. La vittima aveva 66 anni: suo marito di 73 e la figlia di 28 sono ricoverati in gravi condizioni. Secondo quanto riferiscono i Vigili del fuoco di Udine, "alle 4.35 circa di questa notte, il comando ha ricevuto dalla SORES ( Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria) una richiesta d'intervento per il soccorso ad alcune persone in un'abitazione a Forni di Sopra (UD). Immediatamente sono state inviate sul luogo segnalato le squadre dei distaccamenti di Forni di Sopra e Tolmezzo che giunte sul posto hanno trovato una giovane affacciata alla finestra". I vigili del fuoco sono quindi entrati nella casa dove hanno "trovato un uomo che respirava a fatica e una donna incosciente; i soccorritori, ai quali la strumentazione segnalava una pericolosa concentrazione di monossido di carbonio, hanno immediatamente aperto tutte le finestre per areare i locali e hanno portato le tre persone all'esterno dell'abitazione dove hanno iniziato le manovre di rianimazione cardio polmonare sulla donna esanime. Giunto sul posto il personale sanitario ha provveduto a trasportare all'ospedale la ragazza e l'uomo mentre per la donna il personale medico ha potuto solo dichiarare il decesso". Suo marito invece è stato immediatamente intubato e trasportato con l'elicottero all'ospedale triestino di Cattinara, qui è stato sottoposto a ossigenoterapia in camera iperbarica. La figlia è stata infine portata in ambulanza a Tolmezzo. Sia lei che il padre sono in gravissime condizioni. L'allarme, riporta il sito del Messaggero Veneto, "è scattato dopo una chiamata ricevuta dalla centrale operativa Sores Fvg dal Numero unico per le emergenze della Toscana dove si trova il compagno della 28enne. Questi aveva infatti ricevuto messaggi preoccupati dalla fidanzata che aveva continui conati di vomito e sintomi di perdita di conoscenza. Gli infermieri sono riusciti a contattare la giovane invitandola a uscire dall'abitazione". Dalle prime verifiche sembrerebbe che il monossido si sia sprigionato da una caldaia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)