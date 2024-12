Da GTA VI a Civilization 7, Take-Two promette un anno ricco di emozioni

(Adnkronos) – Il 2025 si prospetta un anno cruciale per l'industria videoludica, e Take-Two Interactive è pronta a guidare la carica. Con un portafoglio di titoli che spazia dai grandi classici ai nuovi franchise, l'azienda ha annunciato un calendario di uscite che promette di soddisfare anche i palati più esigenti. Da azienda quotata al Nasdaq (TTWO), il mercato sembra rispondere in modo positivo a quello che si preannuncia un anno ricco di novità e cambiamenti.

Grand Theft Auto VI: il ritorno del re

Al centro dell'attenzione non può che esserci indubbiamente Grand Theft Auto VI. Il nuovo capitolo della saga Rockstar (il cui ultimo trailer rilasciato risale al 2023) è atteso per l'autunno e si preannuncia come un evento senza precedenti. Le dichiarazioni di Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, raccolte nel corso di un'intervista molto interessante dallo youtuber Conner Mather hanno naturalmente animato i fan della fortunatissima serie in attesa dell'ultimo capitolo. Zelnick ha difatti definito Grand Theft Auto VI "mozzafiato". "Credo che sarà straordinario e vale la pena aspettarlo. I nostri team sono concentrati su novità a cui nemmeno avete pensato," ha aggiunto il capo di Take-Two Interactive. "Pensavate di aspettarvi qualcosa, ma questo è molto più grande, migliore, più eccitante e più bello di quanto possiate immaginare." Nonostante i ritardi che hanno caratterizzato i precedenti capitoli della serie, le ultime indiscrezioni suggeriscono che GTA VI potrebbe finalmente vedere la luce nel 2025, portando con sé innovazioni rivoluzionarie nel mondo open-world.

Civilization 7: un nuovo capitolo nella storia

Mentre Rockstar è pronta a far tremare le fondamenta del genere action-adventure, 2K Games si prepara a conquistare nuovi mondi con Civilization 7. Il nuovo capitolo della celebre serie di strategia Firaxis di Si Meier è atteso per febbraio 2025 e promette di offrire ai giocatori un'esperienza di gioco ancora più profonda e coinvolgente. Il trailer di presentazione qui di seguito ne è l'emblema Mafia: The Old Country e Borderlands 4: il futuro è qui Oltre ai due colossi, Take-Two ha annunciato anche Mafia: The Old Country e Borderlands 4. Entrambi i titoli, rivelati durante la scorsa Gamescom, arricchiranno ulteriormente il portafoglio dell'azienda nel corso dell'anno fiscale 2026. Una strategia vincente La strategia di Take-Two Interactive punta a ottimizzare i tempi di produzione e garantire lanci senza intoppi, per rispondere efficacemente alle alte aspettative dei giocatori. L'azienda sembra aver compreso l'importanza di offrire esperienze di gioco di alta qualità, capaci di coinvolgere un pubblico sempre più esigente. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)