Codacons operativo anche a Capodanno per tutelare i consumatori e vigilare su abusi, violazioni e disagi

Il Codacons, guidato dal Segretario Nazionale Francesco Tanasi, sarà attivo anche durante le festività di Capodanno per garantire la tutela dei consumatori. I cittadini potranno segnalare qualsiasi abuso, disservizio o sopruso che possa compromettere i loro diritti.

Le segnalazioni potranno riguardare pranzi e cenoni di Capodanno, ritardi e cancellazioni nei voli e nei treni, inefficienze sulle autostrade, problemi nei servizi sanitari, irregolarità negli alberghi e in ogni altro settore che possa arrecare danno ai consumatori.

Per offrire un supporto concreto e immediato, il Codacons mette a disposizione l’indirizzo email sportellocodacons@gmail.com e il numero WhatsApp 3715201706, attraverso cui sarà possibile inviare segnalazioni corredate da fotografie, video o altra documentazione utile.

Il Codacons lancia anche un appello a tutti i cittadini: non solo chi subisce un danno diretto, ma anche chi osserva situazioni anomale o irregolari può contribuire a tutelare i diritti di tutti. Segnalare ciò che non va, anche da semplici spettatori, è un atto di responsabilità e solidarietà che può aiutare a prevenire abusi e disservizi, migliorando la qualità dei servizi per tutta la collettività.

“Il Codacons non si ferma neanche a Capodanno – dichiara Francesco Tanasi –. Invitiamo i cittadini a segnalarci qualunque problema, sia che li coinvolga direttamente sia che lo osservino come spettatori. La nostra associazione resterà al fianco dei consumatori per garantire festività serene e per vigilare su ogni settore, assicurando il rispetto delle regole e dei diritti.”

L’associazione ribadisce il proprio impegno per un Capodanno sicuro e senza sorprese negative, chiedendo la collaborazione di tutti i cittadini per rafforzare la tutela dei consumatori.