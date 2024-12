Caltanissetta, non è più in coma farmacologico il bambino di 10 mesi caduto dalla culla e operato d’urgenza al Sant’Elia

Non è più in coma farmacologico il bimbo di 10 mesi che lo scorso 23 dicembre, dopo una caduta dalla culla, era stato operato d’urgenza alla testa al Sant’Elia di Caltanissetta. E’ stata fatta questa mattina una prova a estubarlo e la risposta è stata positiva. Da domani il bambino molto probabilmente sarà trasferito in un reparto di degenza non intensivo. Lo scorso 23 dicembre il bimbo era stato portato al Sant’Elia di Caltanissetta dopo aver battuto la testa cadendo dalla culla. Era stato operato d’urgenza poiché dagli esami era emerso un vasto ematoma nella zona della tempia. Dopo l’intervento era stato trasferito in elisoccorso all’ospedale dei bambini “Di Cristina” di Palermo, dove, però, a causa del mal tempo il volo era stato dirottato all’eliporto di Sciacca, dove il trasferimento era proseguito in ambulanza. Questa mattina la prova a estubarlo e gli esiti positivi.