Caltanissetta, nasce “Aria Civica”: 3 movimenti pronti per affrontare insieme tutti gli appuntamenti elettorali

Nasce AREA CIVICA, federazione politica coordinata da Annalisa Petitto alla quale hanno aderito tre movimenti civici: CLTUTTALAVITA 2029, INSIEME 2029 ed OLTRE.

Annalisa Petitto sarà affiancata da Leyla Montagnino, coordinatrice di INSIEME 2029, e da Carmelo Milazzo, coordinatore di OLTRE.

AREA CIVICA è già rappresentata in consiglio comunale da tre consiglieri: la Petitto stessa, Felice Dierna e Calogero Palermo. A gennaio si costituirà l’intergruppo di AREA CIVICA in Consiglio Comunale e sempre a gennaio aprirà la sua sede aperta ai nisseni e dove gli organismi dei movimenti federati e dell’AREA si riunirà incontrando i nisseni.

In una partecipata assemblea costituente, tenutasi ieri pomeriggio all’istituto Testasecca di Caltanissetta, sono stati affrontati diversi temi, uno fra tutti l’esigenza e l’importanza di dare continuità ad un percorso politico già avviato in questi anni, vicino ai bisogni dei nisseni che in AREA CIVICA troveranno una sede di discussione e di confronto atta a portare in consiglio comunale istanze e bisogni dell’intera collettività.

Nel suo intervento introduttivo la Petitto ha tracciato l’identità di AREA CIVICA che si pone come interlocutore di associazioni e movimenti civici che potranno federarsi nonché di coloro che si pongono come alternativa ad un governo della città inadeguato che ha già fallito su grandi questioni di interesse prioritario per Caltanissetta e l’intera provincia come gestione della crisi idrica, università, policlinico, sanità, temi tutti sui quali, in campagna elettorale, l’attuale amministrazione ha vantato corsie privilegiate con il governo regionale e nazionale, corsia rivelatasi, nei fatti, un cappio al collo che non consente loro di pretendere ciò che spetta alla città di Caltanissetta.

<< Siamo pronti per affrontare insieme tutti gli appuntamenti elettorali che ci aspettano perché la città ci ha dato un consenso straordinario, fidandosi di noi. E questa fiducia non possiamo tradirla. E se qualcuno ha pensato che avessimo appeso le scarpette al chiodo si è sbagliato come si è sbagliato chi pensa che a casa nostra si possa fare campagna acquisti. Stiamo lavorando in grande sinergia con gli altri gruppi di opposizione in consiglio comunale AREA CIVICA irrobustirà ulteriormente l’ottimo lavoro dell’opposizione con cui condivide il metodo della proposta, dell’ascolto e della contestazione dura funzionale solamente a tutelare gli interessi ed i bisogni dei nisseni>> ha detto Annalisa Petitto.

Leyla Montagnino, coordinatrice di INSIEME 2029 ha sottolineato come il patrimonio umano, prim’ancora che elettorale, ha creato entusiasmo e fiducia, elementi fondamentali per consolidare un percorso politico e marcare quella differenza che ci contraddistingue.

Ha proseguito il coordinatore di OLTRE, Carmelo Milazzo << il gioco di squadra e’ importante nella vita come nella politica e i giocatori remano tutti nella stessa direzione. Costruiamo sulla nostra compattezza e sulla fiducia che la città ci ha dato e che ci impone fedeltà ed impegno ad un progetto politico. C’è una città delusa ed amareggiata, mortificata da un’amministrazione che si è chiusa nelle stanze del potere>> .

Calogero Palermo, new entry in consiglio comunale ed espressione del movimento INSIEME 2029 ha affermato l’importanza, per un consigliere comunale, di avere un mandato politico ed un movimento coeso e qualificato, come quello di INSIEME che da oggi ha aderito ad AREA CIVICA,con cui discutere preventivamente i temi da affrontare in consiglio comunale. Felice Dierna, consigliere comunale di CLTUTTALAVITA ha fatto esplicito riferimento all’importanza di avviare all’interno di AREA CIVICA una scuola di formazione politica per i giovani che saranno la classe dirigente di domani ed intensificare il coinvolgimento del mondo cattolico.

Sono intervenuti inoltre Sergio Speciale, Luisa Lunetta, Roberta Bocca ed altri esponenti , unanimi nel manifestare entusiasmo per la nascita di AREA CIVICA, nuova federazione che si pone e sarà l’alternativa alla politica ed al metodo della giunta Tesauro che guarda a pochi e non alla collettività.

