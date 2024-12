Caltanissetta, il 19 dicembre presentazione del libro “Natale a Greccio” di Mario Nicolò Mattina

“Natale a Greccio”, è il titolo del libro dello scrittore e filosofo nisseno Mario Nicolò Mattina, che verrà presentato giovedì, 19 dicembre, alle ore 19:00 alla Parrocchia Santa Flavia – Santuario della Madonna di Fatima; lo stesso luogo dove anni fa alcune parti del libro prendevano forma teatrale. L’autore invita la comunità e incontrerà coloro che vorranno partecipare alla presentazione del libro.

Il libro. Il cristianesimo è un fatto che tocca la nostra esperienza in ogni suo angolo: è questa l’intuizione straordinaria di San Francesco a Greccio con il primo presepe della storia. Egli sapeva bene che si ascolta meglio con gli occhi che con le orecchie. E la storia di Mario Nicolò Mattina sembra far tesoro proprio di questa intuizione, disegnando davanti ai nostri occhi una versione tutta originale di quella vicenda del Natale 1223.

È proprio nelle contraddizioni della vita che si fa spazio il presepe! Non a caso Gesù ha passato tutta la Sua vita a portare salvezza a quelli che pensavano di non avere più nessuna via d’uscita, e Francesco, l’alter Christus, conla medesima misericordia percorre le strade di Greccio

Natale a Greccio, Edizioni Cantagalli, prefazione Luigi Maria Epicoco, di Mario Nicolò Mattina.