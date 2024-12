Caltanissetta, il 17 dicembre chiusi al pubblico gli uffici della Camera di Commercio

La Camera di Commercio di Caltanissetta comunica che gli Uffici della sede centrale di Caltanissetta sita in Corso Vittorio Emanuele, 38 e quelli della sede distaccata di Gela in Piazza Roma, 1, resteranno chiusi l’intera giornata di martedì 17 dicembre 2024, per attività interna.

Gli Uffici riapriranno al pubblico mercoledì 18 dicembre.

Si informa che rimangono comunque attivi i servizi erogabili on-line a utenti connessi al sistema informatico camerale. L’accesso al registro imprese, inoltre, puo’ essere effettuato collegandosi al sito www.registroimprese.it