Caltanissetta. All’Asp è in fase di approvazione il progetto esecutivo per la Casa di Comunità in via Malta

CALTANISSETTA. È in fase di approvazione il progetto esecutivo dei lavori della Casa di Comunità che verrà realizzata a Caltanissetta nei locali di Via Malta con un investimento di 1.202.313 €.

Anche a Caltanissetta viene data attuazione a quanto statuito dalla riforma sanitaria territoriale che esplicita le priorità di intervento in un’ottica di prossimità e di integrazione tra le reti assistenziali territoriali, ospedaliere e specialistiche per favorire la continuità delle cure per coloro che vivono in condizioni di cronicità, fragilità o disabilità, che comportano il rischio di non autosufficienza anche attraverso l’integrazione tra il servizio sociale e quello sanitario.

Sono, altresì, in corso di attuazione gli interventi previsti dal PNRR per il rinnovamento delle attrezzature ospedaliere e ambulatoriali ad alto contenuto tecnologico. Sono già stati sostituiti e sono in uso 1 Mammografo dedicato all’attività di Screening dal valore di 172.020 € e i 3 nuovi Ecotomografi Multidisciplinari, 2 al Poliambulatorio di Caltanissetta e 1 alla Radiologia dell’Ospedale S.Elia, dal valore di 29.585 € ciascuno per l’effettuazione di indagini ecografiche.

Entro il 2025 saranno operativi 1 Tomografo Computerizzato dal valore di 281.713 € e 2 Sistemi Radiologici Fissi dal valore di 262.123 € alla Radiologia, 1 Gamma Camera dal valore di 816.558 € e 1 Tomografo PET/CT dal valore di 2.274.934 € alla Medicina Nucleare, 1 Angiografo Cardiologico di ultima generazione dal valore di 495.869 € al reparto di Emodinamica; grazie al nuovo strumento è possibile applicare le ultimissime tecnologie per proseguire sullo sviluppo del programma sui pazienti coronarici complessi e sulle cardiopatie strutturate nonché per il trattamento con cardio-stimolazione per elettrofisiologia.