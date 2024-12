Atalanta-Empoli 3-2, doppietta De Ketelaere e gol Lookman: nerazzurri sempre primi

(Adnkronos) – L'Atalanta batte l'Empoli per 3-2 oggi 22 dicembre nel match della 17esima giornata della Serie A. I nerazzurri si impongono con la doppietta di De Ketelaere e il gol di Lookman: il successo consente alla formazione di Gasperini di salire a 40 punti e di mantenere il primo posto solitario in classifica. L'Empoli torna a casa a mani vuote e rimane a 19 punti. L'Atalanta si addormenta al 13' e l'Empoli colpisce. I toscani partono da una rimessa laterale, nessuno si preoccupa di marcare Henderson che scarica il pallone per Colombo: conclusione vincente, 0-1. I nerazzurri si scuotono, iniziano a macinare gioco e pareggiano al 34'. Zappacosta crossa, De Ketelaere è puntuale all'appuntamento: colpo di testa e 1-1. Il belga ispira l'azione che in chiusura di primo tempo vale il vantaggio per i padroni di casa. Cross, Zaniolo fa sponda di testa e Lookman insacca per il 2-1 al 46'. Come nel primo tempo, l'Atalanta parte col freno a mano tirato in avvio di ripresa. Djimsiti stende Grassi, il contatto è da rigore dopo la revisione al Var. Esposito dal dischetto non sbaglia, 2-2 al 57'. I nerazzurri faticano a riaccendersi e l'Empoli non sembra faticare per gestire il match. Il pareggio sembra destinato a resistere fino al triplice fischio finale. E invece, De Ketelaere tira fuori il coniglio dal cilindro. Il belga si libera di 3 avversari e con un rasoterra chirurgico fa centro: 3-2, l'Atalanta continua la corsa in vetta. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)