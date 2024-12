10eLotto, Gela baciata dalla fortuna: vinti 1 milione di euro

Festa grande in Sicilia con il 10eLotto. Nell’ultimo concorso, la vincita più alta arriva da Gela, in provincia di Caltanissetta, colpo da 1 milione di euro – nella top 5 del 2024 – grazie a un 10, con una giocata di un solo euro, come riporta Agipronews. In regione si festeggia anche a Paternò, in provincia di Catania, con un 9 Oro da 50mila euro e a Catania con un 9 da 20mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 31,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,6 miliardi di euro dall’inizio del 2024.