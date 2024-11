Wta Finals, prima sconfitta per Paolini: ko con Sabalenka

(Adnkronos) – Prima sconfitta per Jasmine Paolini alle Wta Finals di Riad. Dopo l'esordio vincente contro la kazakaElena Rybakina, la 28enne toscana, numero 4 del mondo, cede alla 26enne bielorussa Aryna Sabalenka, numero 1 del ranking Wta, con il punteggio di 6-3, 7-5 in un'ora e 32 minuti.



Paolini tornerà in campo mercoledì contro la 22enne cinese Qinwen Zheng, numero 7 del mondo, match decisivo per accedere alle semifinali, già conquistate da prima del gruppo viola dalla Sabalenka. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)