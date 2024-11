Sinner batte Fritz, semifinale Atp Finals a un passo

(Adnkronos) –

Jannik Sinner batte Taylor Fritz oggi alle Atp Finals nel match della seconda giornata del Gruppo Ilie Nastase. L'azzurro, numero 1 del mondo, supera lo statunitense per 6-4, 6-4 in 1h50' e compie un altro passo verso la qualificazione alla semifinale. Il 23enne altoatesino, al terzo successo in 4 confronti diretti con Fritz, archivia la pratica nonostante un rendimento 'normale' al servizio (59% di prime). Equilibrio nei colpi vincenti (21-20), lo statunitense sbaglia di più (31 errori contro 22) e va fuori giri nei momenti chiave. La classifica del girone si definirà giovedì 14 novembre, quando Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev, reduce dal successo contro l'australiano Alex De Minaur che tra 2 giorni se la vedrà con Fritz. Sinner comanda con 2 vittorie, Medvedev e Fritz hanno un bilancio in parità (1-1), De Minaur ha perso entrambi gli incontri disputati. "E' stata una partita difficile, potevo servire un po' meglio ma abbiamo giocato ad un livello altissimo da fondo. Siamo più vicini alla semifinale, che è il primo obiettivo in questo torneo", dice l'azzurro alla fine dell'incontro. "Quando ho avuto bisogno del servizio, ho trovato la prima palla. Sono felice di aver gestito bene le situazioni complicate. Con Fritz abbiamo giocato la finale all'US Open, oggi sono riuscito a mostrare un livello eccellente. Ora ho un giorno di riposo, speriamo di essere pronti per la sfida di giovedì contro Medvedev", aggiunge Sinner nell'intervista in campo. Il match Fritz gioca a livelli altissimi, mentre Sinner non trova la prima con continuità. Viene fuori un primo set equilibrato, con la prima palla break salvata dall'azzurro nel settimo game. Il numero 1 del mondo alza il livello, si procura 3 palle break ma non le sfrutta. Fritz rimane in piena corsa, ma nel decimo game si sfalda. La prima palla dello statunitense non funziona più come ad inizio match, Sinner si procura la palla break che vale il primo set: missione compiuta, 6-4 in 50 minuti.



Fritz si aggrappa al match nel secondo set e nel sesto game annulla una palla break stretta parente del match point (3-3). Nel gioco successivo è Sinner a rischiare qualcosa: sotto 0-30, l'altoatesino cambia marcia e evita guai (4-3). Il copione ricalca progressivamente quello del primo set. Nel decimo game, sotto 4-5, Fritz va in tilt. Avanti 30-0, l'americano si spegne: Sinner inanella 4 punti di fila e chiude i conti. Game, set and match.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)