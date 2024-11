Salta l’udienza per estradizione da Romania dei nisseni Mosca e Cammalleri, rinviata al 13 novembre

Oggi si sarebbe dovuto decidere sull’estradizione dei due giovani nisseni Filippo Mosca e Luca Cammalleri, detenuti in Romania dal 3 maggio 2023, quando furono arrestati per traffico nazionale e internazionale di stupefacenti. Ma alla fine l’udienza in corte d’appello a Caltanissetta è saltata per un problema con il collegamento in videoconferenza con la Romania. I familiari di Filippo e Luca questa mattina erano arrivati al Palazzo di giustizia carichi di speranza ma con il passare delle ore i loro volti si sono oscurati. Alla fine la speranza ha lasciato spazio all’amarezza. L’udienza è stata rinviata al 13 novembre per il mancato collegamento. Filippo Mosca e Luca Cammalleri furono arrestati dopo che una ragazza, che era in loro compagnia, si era fatta recapitare un pacco, nell’albergo dove stavano trascorrendo le vacanze, dove la polizia aveva trovato 150 grammi di droga. Nonostante la terza imputata si fosse assunta la responsabilità del possesso di droga i due nisseni sono stati condannati a 8 anni di carcere: hanno già scontato un anno e sei mesi e sono nel penitenziario di Bucarest .