Russia attacca, contro l’Ucraina “una delle più potenti offensive di Mosca”

(Adnkronos) – L'esercito ucraino arranca e ora fa i conti con "una delle più potenti offensive russe" dopo oltre due anni dall'inizio della guerra. Parola del generale Oleksandr Syrskyi, capo delle Forze Armate ucraine. L'annuncio arriva nel giorno in cui gli 007 ucraini lanciano un nuovo allarme sulle truppe di Kim e in cui il ministero della Difesa russo ha rivendicato la conquista di altri due altri villaggi nell'Ucraina orientale. Mosca ha infatti precisato che le sue forze hanno "liberato" il villaggio di Kurakhivka, vicino alla città industriale di Kurakhove, nella regione orientale di Donetsk, e quello di Pershotravneve, nella regione di Kharkiv. "Ho informato i colleghi cechi della situazione sul campo, che continua a essere difficile", ha fatto sapere via Telegram il generale Syrskyi, riferendo di un incontro con una delegazione delle Forze Armate ceche. "Operazioni di combattimento, che proseguono in alcune aree, richiedono il rifornimento costante delle risorse delle unità ucraine – ha aggiunto nel post -. Attualmente le Forze Armate ucraine stanno impedendo una delle più potenti offensive russe dall'invasione su vasta scala" avviata il 24 febbraio del 2022, le parole allarmante del generale. L'Ucraina è quindi in difficoltà, perde soldati mentre la Russia guadagna terreno giorno dopo giorno e si prepara a schierare anche i soldati nordcoreani nella guerra in corso da quasi 1000 giorni. Kiev arranca e il presidente Volodymyr Zelensky alza i toni, puntando il dito contro l'immobilismo degli alleati. "Ora riusciamo a vedere tutti i siti in cui la Russia sta radunando i soldati nordcoreani sul suo territorio. Potremmo centrarli preventivamente, se avessimo la capacità di colpire abbastanza lontano. Tutto dipende dagli alleati", dice il presidente, ribadendo la richiesta di missili a lungo raggio e evidenziando ancora una volta la necessità di ottenere l'ok per colpire obiettivi militari in territorio russo. Gli Stati Uniti hanno fornito a Kiev i missili Atacms ma Washington non autorizza il lancio in territorio nemico. In questo quadro, dice Zelensky, i partner di Kiev preferiscono "aspettare che l'esercito nordcoreano inizi a colpire gli ucraini invece di fornire le armi a lungo raggio di cui hanno estremo bisogno. L'America resta a guardare, il Regno Unito resta a guardare, la Germania resta a guardare". "Chiunque al mondo – dice ancora – voglia veramente fermare la guerra della Russia contro l'Ucraina e evitare che si espanda dall'Europa ad altre regioni, non può limitarsi a guardare. Dobbiamo agire, è necessario che alle parole contro l'escalation e l'espansione della guerra corrispondano azioni". "La Russia sta gradualmente aumentando i suoi attacchi quotidiani con i droni Shahed e con missili, ancora usando componenti occidentali per farlo", ha poi sottolineato Zelensky, spiegando che l'uso massiccio di questi droni "richiede circa 170mila componenti ai quali dovrebbe essere impedito di raggiungere la Russia". "Arrivano da società in Cina, Europa e America, un sacco di piccoli ma costanti contributi al terrorismo russo" scrive ancora su X il presidente ucraino, affermando "l'urgente bisogno che il mondo aumenti il controllo delle esportazioni di componenti speciali. Alla Russia non dovrebbe essere permesso di aggirare le sanzioni che sono state imposte da molto tempo in risposta a questa guerra". Intanto l'intelligence di Kiev lancia l'allarme sulle truppe di Kim Jong un schierate al confine tra Russia e Ucraina. "L'ultima settimana di ottobre" la "Russia ha trasferito più di settemila soldati dell'esercito nordcoreano dalla zona di Primorsk, nella Federazione russa, verso regioni vicine all'Ucraina", quanto affermano gli 007 ucraini, il Gur, mentre continuano a susseguirsi le notizie della cooperazione tra Mosca e Pyongyang. Secondo il Gur, le truppe nordcoreane sarebbero state dispiegate con l'impiego di almeno 28 aerei da trasporto militari russi. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)