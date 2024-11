Molestie sessuali a un’infermiera a Napoli: “Ti interessano i miei 25 cm?”

(Adnkronos) –

"Ti interessano i miei 25 centimetri?". Così si sarebbe rivolto a un'infermiera dell'ospedale Cotugno di Napoli il marito di una paziente ricoverata. "E' successo ieri", segnala l'associazione Nessuno tocchi Ippocrate (NtI), quando l'uomo, "durante le operazioni di 'cambio sondino, ha seguito l'infermiera nel bagno della camera accerchiandola". "Ti ho seguito in bagno perché pensavo fossi interessata ai miei 25 cm", è la molestia che NtI riporta via social. "L'infermiera – si legge – riferisce che questa situazione va avanti già da diversi giorni, poiché l'uomo continuava a farle domande sulla sua sfera personale. Fortunatamente il tutto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della struttura e l'infermiera sta provvedendo a formale denuncia presso le forze dell'ordine . "Non bastano le aggressioni – dichiara il presidente di NtI, Manuel Ruggiero – adesso dobbiamo subire anche le molestie sessuali. Qualcuno faccia qualcosa per tutelarci". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)