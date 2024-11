McLaren Automotive a Milano AutoClassica

(Adnkronos) –

McLaren Automotive sarà presente alla quattordicesima edizione di Milano AutoClassica, con due supercar rivoluzionarie. Milano AutoClassica si svolgerà dal 15 al 17 novembre 2025. Presente alla kermesse milanese, uno dei Brand più iconici e sportivi, che torna in grande stile, pronto a entusiasmare il pubblico mostrando alcune delle sue splendide sportive. I fan del Marchio McLaren potranno così ammirare da vicino la nuova 750S Coupé nel colore Onyx Black e la 750S Spider nella tonalità McLaren Orange. Entrambe sono equipaggiate con interni Performance. La McLaren 750S è una delle sportive prodotte in serie più leggere e veloci al mondo. Un modello che abbina prestazioni al vertice della categoria, a una tecnologia chiaramente derivata dalle corse. La Coupé ha un peso a secco di 1.277 kg, la Spider ferma l’ago della bilancia a 1.326 kg. Entrambe nel classico 0 – 100 km/h impiegano meno di 3 secondi. Altra novità presente a Milano AutoClassica è la McLaren Artura, prima supercar ibrida prodotta in grande serie del costruttore inglese. Una sportiva che, nonostante una potenza sbalorditiva, riesce a percorrere oltre 30 km in modalità EV a zero emissioni. Forte di un propulsore turbo da 700 CV e 720 Nm di coppia massima, brucia i 100 km/h con partenza da fermo in soli 3 secondi. Due modelli, la 750S e la Artura, che si contraddistinguono per le loro straordinarie prestazioni e per un’architettura che poche sportive possono offrire. Vetture che rappresentano il meglio dell’ingegneria motoristica moderna, e che sanno trasmettere emozioni pure, su strada e soprattutto in pista. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)