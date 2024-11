Inter e Atalanta imbattute in Champions al top in campionato, la Juve imbattuta in Serie A

Mentre in campionato c’è uno scontro al vertice che coinvolge sei squadre per il primo posto, in Champions soltanto l’Inter resta nella top 8 ma Juventus, Atalanta e Milan viaggiano sul binario giusto.

Serie A e Champions mostrano diverse prospettive statistiche perfettamente analoghe, per esempio, Inter e Juve sono nella top 6 in campionato e il Biscione sta andando forte nel torneo UEFA.

Mentre il Napoli continua a dominare la Serie A, forte dei mancati impegni nelle coppe internazionali, la Dea si piazza al secondo posto in campionato e in Champions resta imbattuta insieme all’Inter, almeno nelle prime 4 gare.

Ecco un po’ di statistiche per capire meglio quali saranno le sfide delle italiane tra campionato e Champions quest’anno.

Il Milan va meglio in Champions che in campionato

Il Diavolo prima vince 1 – 3 contro il Real e poi pareggia 3 – 3 contro il Cagliari in campionato, tutto ciò nel giro di pochissimi giorni, ma questo Milan vuole assolutamente agguantare gli ottavi di Champions e Leao così in forma non lo vedevamo da tempo.

In campionato la situazione non è per niente compromessa, ma sono le 3 sconfitte nei primi 12 match a pesare sulla classifica dei Rossoneri.

Inter e Atalanta imbattute in Champions, al top in campionato

I Nerazzurri sono anche gli ultra favoriti per la vittoria dello Scudetto, ma dovranno vedersela col Napoli di Conte, sempre più agguerrito e in forma: con molto più tempo libero rispetto alle concorrenti.

Insieme al Biscione, anche la Dea non ha perso nei primi 4 match di Champions e in campionato presenta il miglior attacco della categoria con 31 gol nei primi 13 match: Gasp ci prova e dopo l’Europa League vuole alzare al cielo la Champions o lo scudetto senza alcun limite.

Juventus tra alti e bassi ma sempre al top

In campionato la Vecchia Signora presenta una difesa che, esclusi i 4 gol subiti dall'Inter, nelle restanti 11 giornate ha subito soltanto 3 reti, inoltre è l'unica squadra imbattuta.

In Champions pesano la sconfitta contro lo Stoccarda e il pareggio contro il Lille, ma non tutto è perduto e almeno i playoff sono ancora alla portata dei Bianconeri.

Lazio e Fiorentina al top in Serie A

Da una parte abbiamo la Lazio di Baroni che nelle prime 12 giornate ha eguagliato le vittorie di Atalanta e Napoli: 8. Dall’altra parte abbiamo la Fiorentina, che insieme alla Dea è il club più in forma di Serie A con 6 vittorie consecutive dalla settima alla dodicesima giornata di campionato. Morale della favola? Fiorentina e Lazio si presentano come serie candidate alla vittoria dello scudetto 2024/2025.