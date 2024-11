HWG Sababa riunisce esperti di cybersecurity per networking e innovazione

(Adnkronos) – HWG Sababa, nella splendida cornice di Villa Lo Zerbino a Genova, ha ospitato un evento che ha riunito esperti di cybersecurity per affrontare le sfide e opportunità del panorama cyber contemporaneo. L'incontro, che ha anticipato l’inaugurazione della CSET Conference 2024, ha offerto un’occasione unica di confronto e riflessione sul tema della sicurezza nelle infrastrutture critiche, con un focus particolare sui settori dell’energia e dei trasporti. La conferenza internazionale, che si terrà oggi e domani presso il Palazzo della Borsa di Genova, esplorerà le frontiere dell'innovazione e della sicurezza in questi ambiti strategici.

Ad accogliere gli oltre 150 ospiti, il CEO di HWG Sababa Alessio Aceti e il Presidente Enrico Orlandi, che hanno introdotto i temi centrali della serata, stimolando un dialogo aperto tra professionisti della cybersecurity, specialisti di infrastrutture critiche e rappresentanti di enti di primo piano a livello Hnazionale. Tra le personalità presenti, anche il Console Generale Britannico Kassim RAMJI, che ha portato il saluto istituzionale. Tra gli interventi di rilievo, Paola Girdinio, Presidente del Centro di Competenza MIMIT Start 4.0, ha sottolineato il ruolo fondamentale del Centro nel promuovere una digitalizzazione sicura per le imprese italiane. “Questa decima edizione del CSET riflette il nostro percorso di crescita e la collaborazione costante con realtà all’avanguardia come HWG Sababa – ha dichiarato Girdinio. I numeri che registriamo sono la prova dell'impatto concreto del nostro Centro di Competenza, offrendo strumenti avanzati e formazione alle imprese per affrontare in modo sicuro le sfide dell'industria 4.0.”

Giovanni Battista Gaggero, CEO di AIrFIELD Security, ha presentato il progetto AIrFIELD, nato dalla ricerca dell'Università di Genova per creare soluzioni pratiche in difesa delle infrastrutture aziendali dai cyber criminali. “Le nostre tecnologie mettono l’intelligenza artificiale al servizio non solo della sicurezza delle reti industriali, ma anche della safety degli impianti produttivi, tutelando sia le infrastrutture che le persone,” ha spiegato Gaggero. “Sul mercato esistono già numerose sonde e soluzioni di anomaly detection che operano su reti Ethernet, ma con il progetto AIrFIELD siamo andati oltre: abbiamo ampliato la visibilità OT includendo anche le reti seriali, come Modbus. Questo approccio permette di massimizzare il ROI delle soluzioni di sicurezza già in uso, offrendo un livello di visibilità senza precedenti e garantendo una protezione integrata e completa anche per le infrastrutture più complesse.”

Ivan Monti, CISO di Ansaldo Energia, ha condiviso la sua esperienza nell’affrontare il problema dell’infosharing tra aziende. "Come CISO di una grande realtà che opera in campo internazionale, mi sono trovato spesso di fronte alla necessità di collaborare con altri CISO e aziende per scambiarci informazioni su tattiche e procedure utilizzate dagli attaccanti. Fare sistema è essenziale per costruire una risposta coesa alle minacce cyber e contribuire alla resilienza del nostro Paese,” ha spiegato Monti. "Da questa esigenza è nata ISACCHAIN, una piattaforma di infosharing basata su blockchain, che garantisce la confidenzialità, assicura una condivisione tempestiva degli indicatori di compromissione e automatizza le segnalazioni alle autorità in caso di incidenti, in linea con la direttiva NIS2”. L’evento si è confermato un’importante occasione di networking e approfondimento, con dibattiti su temi attuali quali le recenti evoluzioni tecnologiche nella sicurezza OT e l'impatto dei nuovi standard di sicurezza della Direttiva NIS2 sulle aziende. “Siamo orgogliosi di aver ospitato questo evento per il quinto anno consecutivo. È un momento prezioso per confrontarci su come rafforzare la sicurezza delle infrastrutture digitali e rendere le nostre aziende più resilienti”, ha concluso Alessio Aceti, CEO di HWG Sababa. “Un ringraziamento speciale va a tutti i partner: B-Right Lawyers, CrowdStrike, Delinea, Dell Technologies, Equixly, Record Future, Proofpoint, Tenable, Trend Micro che hanno contribuito, agli speaker che hanno condiviso la loro expertise, e ai colleghi che hanno reso possibile un evento così ben riuscito. Un sincero grazie anche a Paola Girdinio, Presidente del Centro di Competenza MIMIT Start 4.0, per il suo contributo fondamentale e il supporto continuo nella promozione della sicurezza digitale”. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)