Giubileo, polemica per la mascotte: “Il disegnatore si era occupato di sex toys e Gay Pride”

(Adnkronos) – Non c'è pace per Luce, la mascotte del Giubileo e del padiglione della Santa Sede all'Expo di Osaka, presentata nei giorni scorsi in Vaticano da mons. Rino Fisichella, a capo della macchina organizzativa giubilare, come una "pellegrina raffigurata con gli elementi tipici del pellegrino: il k-way giallo per ripararsi dalle intemperie; gli stivali sporchi di terra per la strada percorsa; la croce missionaria al collo; il bastone del pellegrino e soprattutto gli occhi luminosi, simbolo della speranza del cuore". Il notiziario cattolico online 'La Nuova Bussola Quotidiana', ricordando le critiche dell'ex senatore leghista Simone Pillon, ha rincarato la dose: "Sarà l'effetto del k-way giallo ma qualcuno già nota una certa somiglianza con Greta Thunberg. Altra involontaria citazione sono 'gli stivali sporchi di terra': un riferimento agli stivali con cui due anni fa si presentò alla Camera l'on. Aboubakar Soumahoro?". Il notiziario tradizionalista riserva critiche anche al 'padre' di Luce, sostenendo che il disegnatore Simone Legno "nel suo carnet ha prodotto la gadgettistica dei Gay pride e una linea di sex toys". Il portale 'Informazione cattolica' chiosa: "Una sempreverde gag che aleggia nel clero ribadisce che Dio è Uno, Trino e Quattrino: fede e pecunia non olet".