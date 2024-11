Esce “Palermo sportivissima” di Guido Fiorito

PALERMO (ITALPRESS) – Esce “Palermo sportivissima”, la prima indagine completa dal 1800 al 1918 sulla nascita dello sport a Palermo, dai primi passi fino all’invenzione dello sport moderno con protagonista Vincenzo Florio. Il libro scritto dal giornalista Guido Fiorito, edito da Torri del vento, descrive tutte le discipline nel momento della loro nascita e del loro sviluppo, dai primi fenomeni nel Regno delle due Sicilie fino all’esplosione al tempo della Belle E’poque, quando i teatri ospitavano la scherma, Villa Igea tennis, golf e regate. Alcuni capitoli sono dedicati all’arte, alla comunicazione, alle donne coraggiose che sfidavano i costumi dell’epoca, alle sfide bizzarre. Si indagano le ragioni perchè il Palermo Calcio, di cui sono ricostruite tutte le partite note fino al 1918, oltre un centinaio, non si iscrisse ai campionati ufficiali e una tesi inedita sull’origine dei colori rosanero. I luoghi cittadini dello sport, dalla Favorita, all’ippodromo, dai campi del tiro al velodromo Trinacria. Il libro sarà presentato nei due più antichi circoli palermitani in vita: domenica 1 dicembre, alle ore 11, al Club Canottieri Roggero di Lauria, in viale delle Palme 20; venerdì 6 dicembre, alle ore 18, al Circolo del Tennis Palermo, in viale del Fante 3.

(ITALPRESS).

-Foto: Torri del vento edizioni-