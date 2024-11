Elezioni Usa, la previsione dell’ippopotamo star dei social: “Vince Trump” – Video

(Adnkronos) – Donald Trump vincerà le elezioni presidenziali e tornerà alla Casa Bianca. E' la previsione che arriva dalla Thailandia da Moo Deng, ippopotamo pigmeo, cucciola di appena quattro mesi e già 'famosissima', star dei social per le sue 'esibizioni'. Moo Deng non ha avuto dubbi quando si è trattato di scegliere tra due ciotole di frutta che le sono state offerte nello zoo per decidere chi sarà il vincitore dell'Election Day. Il video, con Moo Deng che sceglie di assaggiare il pasto con il nome del candidato repubblicano (in lingua locale), tralasciando quello con il nome di Kamala Harris, è stato diffuso su X dal Khao Kheow Open Zoo, nel centro della Thailandia. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)