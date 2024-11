Delia. Approvato in Consiglio il nuovo regolamento sulla Democrazia Partecipata

DELIA. Nella seduta del Consiglio Comunale riunitasi ieri è stato approvato il nuovo regolamento della Democrazia Partecipata. Lo stesso è stato voluto dall’Amministrazione comunale al fine di renderlo maggiormente aderente alle nuove esigenze della comunità. Questo nuovo regolamento è perfettamente in linea con quello che è il pensiero della nostra Amministrazione, la quale vede in questo strumento un mezzo importante e necessario per la partecipazione attiva alla vita cittadina di soggetti apolitici.

Proprio per questo, una delle principali novità prevede che somme destinate ad ogni singolo progetto non possono superare il 20% del budget totale assegnato dalla normativa di riferimento per questa linea di intervento. Tale misura è stata pensata per garantire la realizzazione di un numero maggiore di iniziative che potranno essere scelte dai cittadini attraverso la modalità ormai consueta nonché prevista per legge della votazione.

Detta votazione sarà essenziale per gli uffici preposti, in quanto servirà a redigere una graduatoria dei progetti, ordinandoli dal più al meno votato, per procedere all’assegnazione delle somme (che, si ricorda, copriranno l’intero budget di spesa dei progetti ammessi, fino a esaurimento delle risorse). L’intento chiaro e manifesto dell’Amministrazione comunale è quello di promuovere e valorizzare il desiderio di partecipazione di singoli cittadini e associazioni che intendono contribuire attivamente alla realizzazione di progetti a beneficio della comunità.