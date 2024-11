Caltanissetta. Progettazione del collegamento tra via Rochester e via Romita: il Comune destina 100 mila euro per la progettazione

CALTANISSETTA. Il Comune di Caltanissetta ha intenzione di destinare circa 100.000,00 euro per la progettazione del collegamento viario tra via Rochester e via Romita. I fondi provengono dal “Fondo di progettazione a favore dei comuni”, istituito dall’Assessorato per le infrastrutture e la mobilità con il D.A. n. 21 del 1 marzo 2024.

Gli architetti Giancarlo La Rocca e Mauro Fornasero, promotori del progetto, hanno recentemente incontrato l’Assessore ai Lavori Pubblici, ing. Calogero Adornetto, in una riunione supportata anche dal Consigliere Vincenzo Cancelleri. Durante l’incontro, è stato sottolineato il notevole disagio che i cittadini di Caltanissetta affrontano quotidianamente per attraversare la città da sud a nord, con ripercussioni significative in termini di tempo, costi economici e impatto ambientale.

È stato inoltre ricordato che la proposta di includere il collegamento viario nel programma regionale FERS Sicilia 2021-2027 è già stata formalmente avanzata attraverso la partecipazione alla “presentazione di idee progettuali di democrazia partecipata 2023”, inquadrata nella nuova programmazione della strategia territoriale (ST) dell’Area Urbana Funzionale della Sicilia centrale (FUA Caltanissetta).

L’Assessore Adornetto ha evidenziato che l’amministrazione comunale considera la realizzazione di questa infrastruttura una priorità per lo sviluppo urbano e la mobilità cittadina. A tal proposito, il Comune di Caltanissetta ha già avviato il piano particellare di esproprio tramite l’Ufficio Tecnico Comunale, indispensabile per portare avanti il progetto.

Si precisa che l’opera non ha potuto essere realizzata precedentemente, nonostante il finanziamento già ottenuto dal Ministero dell’Interno, a causa della mancata disponibilità dei terreni su cui dovrebbe sorgere la strada. I fondi ministeriali saranno quindi utilizzati per altre opere complementari attualmente in fase di appalto.

L’Assessore ha infine dichiarato che verrà avanzata una richiesta di finanziamento al Consiglio della FUA Caltanissetta per garantire la realizzazione completa del collegamento viario, segno dell’impegno dell’amministrazione nel migliorare la rete infrastrutturale cittadina e rispondere alle esigenze dei cittadini.