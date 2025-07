Milena. Finanziati dalla Regione fondi per valorizzare il territorio sul piano turistico, culturale ed enogastronomico

MILENA. L’amministrazione comunale al fine di valorizzare il territorio sia dal punto di vista del patrimonio culturale che turistico/enogastronomico, attraverso la collaborazione con le Associazioni del territorio, ha inoltrato richiesta di un contributo per l’attuazione dell’iniziativa di “Promozione settore agroalimentare Siciliano”, presso l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura delle Sviluppo Rurale della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura.

L’assessorato regionale ha riscontrato favorevolmente l’istanza dell’amministrazione Cipolla decretando in favore del comune di Milena un contributo pari a 190 mila euro. Tale somma dovrà servire per attivare la Sagra di promozione dei prodotti tipici agroalimentari a Milena (Agosto 2025), la partecipazione al Palio di Asti in Piemonte (Settembre 2025), la partecipazione all’evento fieristico internazionale Artesano En Fiera a Madrid (Novembre 2025).

Nel frattempo l’Assessorato Regionale all’Agricoltura delle Sviluppo Rurale, ha disposto in favore del comune di Milena, la liquidazione della somma di 152 mila euro quale anticipo dell’ 80% sul contributo concesso. L’amministrazione comunale, intanto, ha deciso di stipulare una Convenzione con l’Associazione Turistica Pro Loco di Milena per la realizzazione dell’iniziativa “Promozione settore agroalimentare Siciliano”.

La Pro Loco dovrà curare l’organizzazione di questi importanti eventi facendo leva sui fondi che sono stati stanziati da parte della Regione. Si tratta, nella fattispecie, di un trittico di iniziative di grande spessore destinate a dare grande risalto in termini promozionali e di immagine al paese delle “Robbe”.