Milena. Comune concede locale in comodato d’uso gratuito al servizio anti incendio boschivo

MILENA. Il servizio di anti incendio boschivo, il cosiddetto A.i.b., avrà una sua sede a Milena. Lo ha stabilito l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Claudio Cipolla. La decisione è stata assunta da parte dell’esecutivo comunale dopo che l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta ha chiesto al Comune di Milena la concessione di un locale per l’avvio del servizio A.I.B. 2025 (Postazione Squadra S.A.B.) per il periodo fino al 31 ottobre 2025. Il servizio A.I.B. (Antincendio Boschivo) riveste notevole necessità e importanza per l’intero territorio di competenza e per i comuni limitrofi.

Il locale idoneo per ospitare questo importante servizio è stato individuato all’interno della struttura del “Parco Urbano Sandro Pertini” in Via Ragazzi del ‘99. L’amministrazione comunale ha pertanto stabilito che quel locale è idoneo a ospitare la squadra di pronto intervento antincendio per il periodo richiesto. Il sindaco Claudio Cipolla ha sottolineato che la posizione strategica del Comune di Milena è fondamentale per il pronto intervento antincendio sul territorio e nelle aree limitrofe, per cui abbiamo ritenuto che una simile proposta avrebbe arrecato potenziali benefici nel nostro territorio come in quello dei Comuni viciniori al fine di affrontare in maniera rapida ed efficace ogni possibile incendio.

Il locale è stato concesso in comodato d’uso gratuito all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta. Considerata l’importanza del servizio, l’amministrazione comunale, qualora l’immobile dovesse esserne richiesta la restituzione, si impegna a concederne un altro.